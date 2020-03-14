Орбиту МКС увеличили на километр

Сегодня, 09:24

Ольга Громова

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Орбиту МКС увеличили на километр

Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) увеличили на километр благодаря двигателям грузового корабля «Прогресс МС-13». Случилось это 19 марта.

По информации Роскосмоса, увеличение высоты орбиты требуется для ускорения схемы сближения пилотируемого корабля «Союз МС-16» с МКС и посадки спускаемого аппарата корабля «Союз МС-15» в Казахстане.

Запуск «Прогресс МС-14» запланирован на 25 апреля. РИА Новости сообщают, что его планируется осуществить посредством ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. «Прогресс МС-14» полетит к МКС по сверхбыстрой схеме и доберется до МКС всего за три часа. Он доставит астронавтам топливо, продукты, воду и другие необходимые грузы.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев пояснил, что перед запуском космического грузовика или пилотируемого аппарата всегда проводится корректировка орбиты.

«Это надо делать, потому что под влиянием трения об остатки атмосферы она снижается. Если ее не подправлять достаточно долго, станция просто упадет в плотные слои и сгорит», - поведал специалист.

Поднятие орбиты МКС, как оказалось, проводится порядка десяти раз в год. Она становится стабильной и удобной для стыковки.

К слову, сверхбыстрая трехчасовая доставка грузов на МКС была успешно протестирована в 2018 и 2019 годах.


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