Миссия Mars Cube One официально завершилась

NASA официально объявило o завершении миссии Mars Cube One (MarCO). Речь идет о двух аппаратах в форме небольших кубов, которые были отправлены на Марс вместе с межпланетной станцией InSight. Зонд приземлился на поверхности Красной планеты в конце 2018 года.

В «обязанности» кубов входила корректировка и ведения наблюдения за посадочным модулем InSight.

«WALL-E и EVE отработали в штатном режиме и стали отличными помощниками, предоставляя инженерам ценную информацию o посадке», - рассказал главный инженер MarCO Энди Клеш из Лаборатории реактивного движения аэрокосмического агентства в Калифорнии.

Издание «ВКосмосе» отмечает, что связь с этими аппаратами на Земле утратили еще в январе 2019 года - тогда они отдалились по заданной орбите.

Инженеры до последнего надеялись восстановить связь с MarCO, но попытки были обречены на неудачу. В этой связи было принято решение о завершении миссии.

В следующем году агентство намерено обнародовать все данные, которые были получены от аппаратов. Информацию в агентстве называют ценнейшей, ведь она поможет инженерам учесть все трудности и проблемы, с которыми столкнулись аппараты, при строительстве других кубсатов.