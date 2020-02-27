Миссия Mars Cube One официально завершилась

Сегодня, 16:13

Сергей Нилов

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Миссия Mars Cube One официально завершилась
Фото: Из открытых источников

NASA официально объявило o завершении миссии Mars Cube One (MarCO). Речь идет о двух аппаратах в форме небольших кубов, которые были отправлены на Марс вместе с межпланетной станцией InSight. Зонд приземлился на поверхности Красной планеты в конце 2018 года.

В «обязанности» кубов входила корректировка и ведения наблюдения за посадочным модулем InSight.

«WALL-E и EVE отработали в штатном режиме и стали отличными помощниками, предоставляя инженерам ценную информацию o посадке», - рассказал главный инженер MarCO Энди Клеш из Лаборатории реактивного движения аэрокосмического агентства в Калифорнии.

Издание «ВКосмосе» отмечает, что связь с этими аппаратами на Земле утратили еще в январе 2019 года - тогда они отдалились по заданной орбите.

Инженеры до последнего надеялись восстановить связь с MarCO, но попытки были обречены на неудачу. В этой связи было принято решение о завершении миссии.

В следующем году агентство намерено обнародовать все данные, которые были получены от аппаратов. Информацию в агентстве называют ценнейшей, ведь она поможет инженерам учесть все трудности и проблемы, с которыми столкнулись аппараты, при строительстве других кубсатов.

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