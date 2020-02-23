Из-за глобального потепления река Колорадо стала высыхать

Ученые выяснили, что изменения климата могут уничтожить реку Колорадо.

Как показали наблюдения, потепление спровоцировало снижение объемов воды, питающих эту реку. Изменение климата стало причиной того, что земля в бассейне реки Колорадо поглощает больше солнечного света, из-за чего большая часть воды, которая могла попасть в реку, испаряется.

Если река Колорадо высохнет, то около 40 млн людей, проживающих в США на территориях от Денвера до Феникса и Лас-Вегаса, столкнуться с проблемами в водоснабжении. Естественно, что это негативно скажется и на сельскохозяйственных угодьях, которые расположены на юго-западе США.

Как показало компьютерное моделирование бассейна реки Колорадо, годовое количество воды в реке сократилось в среднем на 11% за последнее столетие, заявляют исследователи из Геологической службы США в Принстоне (штат Нью-Джерси), сообщает издание ScientificRussia.

Если климат продолжит и дальше меняться, объемы воды реки Колорадо будут уменьшаться быстрее. И эта проблема коснется не только тех, кто получает воду из реки Колорадо, но и других регионов планеты.

Ученые заявили, при моделировании скопления снега и стока воды в бассейн реки Колорадо с 1912 по 2017 год, им удалось выяснить, как меняется состояние реки при разных колебаниях среднегодовых температур.

За минувший век в бассейне реки Колорадо наблюдалось сокращение снежного покрова, из-за чего река получала меньше воды, чем обычно. Если процесс этот не остановится, что в ближайшем будущем годовой сток этой реки может упасть 14–26% по сравнению со среднегодовым стоком за последнее столетие. А если же процесс потепления ускорится, то к середине текущего столетия сток воды может упасть на 19-31% в сравнении с объемами стока реки Колорадо в 20 веке.