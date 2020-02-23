Из-за глобального потепления река Колорадо стала высыхать

Вчера, 22:51

Анна Лисова

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Из-за глобального потепления река Колорадо стала высыхать
Фото: Из открытых источников

Ученые выяснили, что изменения климата могут уничтожить реку Колорадо.
Как показали наблюдения, потепление спровоцировало снижение объемов воды, питающих эту реку. Изменение климата стало причиной того, что земля в бассейне реки Колорадо поглощает больше солнечного света, из-за чего большая часть воды, которая могла попасть в реку, испаряется.
Если река Колорадо высохнет, то около 40 млн людей, проживающих в США на территориях от Денвера до Феникса и Лас-Вегаса, столкнуться с проблемами в водоснабжении. Естественно, что это негативно скажется и на сельскохозяйственных угодьях, которые расположены на юго-западе США.

Как показало компьютерное моделирование бассейна реки Колорадо, годовое количество воды в реке сократилось в среднем на 11% за последнее столетие, заявляют исследователи из Геологической службы США в Принстоне (штат Нью-Джерси), сообщает издание ScientificRussia.
Если климат продолжит и дальше меняться, объемы воды реки Колорадо будут уменьшаться быстрее. И эта проблема коснется не только тех, кто получает воду из реки Колорадо, но и других регионов планеты.
Ученые заявили, при моделировании скопления снега и стока воды в бассейн реки Колорадо с 1912 по 2017 год, им удалось выяснить, как меняется состояние реки при разных колебаниях среднегодовых температур.
За минувший век в бассейне реки Колорадо наблюдалось сокращение снежного покрова, из-за чего река получала меньше воды, чем обычно. Если процесс этот не остановится, что в ближайшем будущем годовой сток этой реки может упасть 14–26% по сравнению со среднегодовым стоком за последнее столетие. А если же процесс потепления ускорится, то к середине текущего столетия сток воды может упасть на 19-31% в сравнении с объемами стока реки Колорадо в 20 веке.

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