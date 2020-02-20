NASA пропустило 11 опасных для Земли астероидов

NASA пропустило 11 потенциально опасных астероидов, которые могли в ближайшее время атаковать Землю. Ученым агентства об этом стало известно только после того, как их оповестила о событии система с искусственным интеллектом в основе, сообщает «Ридус».

Во время мониторинга было обращено внимание на объекты, поперечник которых превышает 100 метров, и которые в ближайшее время подойдут к нашей планете на расстояние 4,7 миллиона миль.

Оказалось, что ученые агентства, составляя список потенциально опасных астероидов, недооценили, как минимум, 11 из них. В перечень объекты внесла система искусственного интеллекта.

Сейчас в NASA создают систему контроля над астероидами, а также разрабатывают стратегию экстренного реагирования на случай приближения их к Земле на опасное расстояние.

Напомним, последнее значимое падение небесного тела случилось 15 февраля 2013 года - речь идет о пресловутом Челябинском метеорите.