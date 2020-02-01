Ученые из Гонконга научились добывать энергию из дождевой воды

Из обычной дождевой воды можно добывать электроэнергию, заявили ученые из университета Гонконга.

Они смогли разработать генератор, который производит электроэнергию из обычной дождевой воды. По словам авторов разработки, из одной капли можно добыть энергии столько, чтобы зажечь 100 светодиодных лампочек небольшой мощности.

Как рассказали ученые, дождевые капли, падающие с низкой скоростью на политетрафторэтилен (ПТФЭ) способствуют образованию энергии и сохранению зарядов электронов. Так можно справиться с проблемой низкой плотности заряда.

Учитывая это, ученые и создали устройство, которое похоже на полевой транзистор. При его создании использовались алюминиевые электроды и электроды из оксида индия с оловом, пленка из ПТФЭ. Пленка ПТФЖ необходима не только для генерации энергии, но также для хранения и индукции зарядов, которые возникают при движении капель.

Ученые сообщили, что пока созданный ими генератор нельзя использовать в быту или промышленности. Но они считают, что в ближайшем будущем им удастся усовершенствовать его, что позволит обеспечить электроэнергией бытовых потребителей.