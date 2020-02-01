Экологи обвиняют озон в десятках тысяч смертей ежегодно

Экологи после изучения состояния атмосферы 400 крупнейших городов Земли пришли к выводу, что из-за озонового загрязнения ежегодно умирают в мире 13 тысяч человек. Об этом со ссылкой на работу исследовательского центра в Лондоне сообщает ТАСС.

Всемирная организация здравоохранения недавно обнародовала статистику, согласно которой население планеты ежегодно сокращается на 7 миллионов человек именно из-за загрязненного воздуха. Эти данные, и эксперты это прекрасно понимают, не отображают реальную картину - на самом деле количество смертей может быть гораздо больше.



Кроме того, статистикой почему-то охвачены только люди. Она не учитывает гибель животных - между тем, вымирают на планете целые виды.

«Результаты наших замеров продемонстрировали, что почти всех этих последствий можно было бы избежать, если бы власти мегаполисов придерживались тех стандартов по концентрации озона в воздухе, которые предписываются нормами ВОЗ. Уменьшение доли этого газа в атмосфере до предельно низких концентраций улучшило бы ситуацию и в тех городах, где эти предписания исполняются, что дополнительно снизило бы число смертей, связанных с загрязнением атмосферы», - цитирует агентство мнение ученых.

Добавим, что исследователи собирали данные с 1985 по 2015 годы. За эти два десятилетия в этих 400 городах мира умерли 45,1 миллиона человек. Незначительная часть смертей - следствие воздействие озона.

Загрязнение воздуха по своему негативному воздействию на организм человека аналогично вреду от курения, а в мегаполисах даже превосходит его.

К сожалению, большинство горожан дышат воздухом, в котором концентрация вредных веществ превышает допустимые нормы. В результате люди в больших городах живут на 8-12 лет меньше, чем в селах, где воздух чище.