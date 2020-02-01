Ученые не могут выяснить, почему дети не заражаются коронавирусом

Проанализировав темпы распространения нового типа китайского коронавируса 2019-nCoV, приняв во внимание всю известную на сегодня информацию, ученые пришли к выводу, что дети наименьше всего подвержены заболеванию. Это лишь констатация факта, потому что ответа на вопрос, почему так происходит, они пока не нашли.

Китайские исследователи тщательно изучили первые несколько случаев заражения коронавирусом в Ухане. В частности, они отследили, через сколько проявлялось заболевание и какими симптомами, а также выяснили, с кем контактировали носители коронавируса.

Данные с помощью специальной программы были обработаны, после чего выстроена кривая эпидемия.

Она показала, что среди зараженных нет ни одного ребенка младше 15 лет. Средний возраст больных - 59 лет, 56 процентов из них - мужчины.

Ученые не знают, почему коронавирус обходит детей стороной, но убеждены, что даже в случае заражения малыши будут переносить его в более легкой форме, чем взрослые.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, у 95 процентов заболевших симптомы появились в первые 12 дней после заражения. При этом средний инкубационный период был равен 5,2 дням.

По состоянию на 8 февраля, жертвами коронавируса в мире стали 638 человек. Количество зараженных, как следует из официальной статистики, достигло 34909.