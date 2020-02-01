Ученые изучили генетические последовательности долгожителей

Ученые Бостонского университета воспользовались методикой генетического скрининга с целью обнаружения генетических последовательностей долгожителей - людей в возрасте от 100 лет. В результате исследователи выяснили, что продолжительность жизни зависит не столько от предрасположенности к заболеваниям, сколько от отвечающих за долголетие генов, пишет «Популярная механика».

Ученые после изучения 150 генетических вариаций (однонуклеотидных полиморфизмов) стали настоящими прорицателями. В частности, они смогли с точностью до 80 предсказать, кто сможет дожить до 100 лет. Также они получили знания того, как на продолжительность жизни влияют именно генетические факторы. Они сосредоточились на выявлении генов, которым под силу отстрочить по времени либо предотвратить развитие так называемых возрастных заболеваний - сердечно-сосудистых недугов, болезни Альцгеймера и онкологии.

В ходе реализации проекта ученые удостоверились в том, что 90 процентов долгожителей в возрасте до 93 лет ведут активную и полноценную жизнь. Возрастных заболеваний этим людям удается избегать.

Исследование показало, что у долгожителей ровно столько же генетических вариаций, ведущий к развитию того или иного заболевания, сколько и у участников в контрольной группе.

Взирая на это, ученые сделали вывод, что продолжительность жизни зависит напрямую не от генов, которые располагают к развитию болезней, а от генов, которыми, собственно, и определяется долголетие.