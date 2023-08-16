«Не одно, а сотни царств». Ученые пытаются разгадать загадку библейского Давида

Недавнее исследование одного из ведущих израильских археологов вызвало переполох в научном мире. Оно касается личности царя Давида.

Профессор из Израиля Йосеф Гарфинкель систематизировал результаты многолетних раскопок, которые велись в пяти древних городах недалеко от Иерусалима. Это города Хирбет-Кейафа, Бейт-Шемеш, Телль-эн-Насбех, Хирбет-эд-Даввара и Лахиш. По мнению Гарфинкеля, эти города принадлежали царству библейского Давида, владения которого простирались от Красного до Средиземного моря.

Согласно другой версии, речь идет о землях современных Сирии, Ирана и Ливана. По мнению специалистов, у Давида были сотни царств, но доказательств на этот счет слишком мало. Гарфинкель также сказал, что это может быть 1000 год до нашей эры. Версия профессора вызвала бурную дискуссию среди ученых.

Эксперты считают, что размеры царства Давида в Священном Писании преувеличены. Они говорят, что наука еще недавно сомневалась в существовании самого Давида, но потом получила подтверждение реальности этой личности. Если появятся более убедительные аргументы, то ученые смогут уверенно назвать царя Давида правителем великой империи.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»