«Не одно, а сотни царств». Ученые пытаются разгадать загадку библейского Давида

Психологический эффект. Как будут спасать рубль
Центробанк России пока не будет ужесточать валютный контроль. Экспортеры увеличат продажу выручки добровольно, а...Подробнее
Недавнее исследование одного из ведущих израильских археологов вызвало переполох в научном мире. Оно касается личности царя Давида.
Профессор из Израиля Йосеф Гарфинкель систематизировал результаты многолетних раскопок, которые велись в пяти древних городах недалеко от Иерусалима. Это города Хирбет-Кейафа, Бейт-Шемеш, Телль-эн-Насбех, Хирбет-эд-Даввара и Лахиш. По мнению Гарфинкеля, эти города принадлежали царству библейского Давида, владения которого простирались от Красного до Средиземного моря.
Согласно другой версии, речь идет о землях современных Сирии, Ирана и Ливана. По мнению специалистов, у Давида были сотни царств, но доказательств на этот счет слишком мало. Гарфинкель также сказал, что это может быть 1000 год до нашей эры. Версия профессора вызвала бурную дискуссию среди ученых.
Эксперты считают, что размеры царства Давида в Священном Писании преувеличены. Они говорят, что наука еще недавно сомневалась в существовании самого Давида, но потом получила подтверждение реальности этой личности. Если появятся более убедительные аргументы, то ученые смогут уверенно назвать царя Давида правителем великой империи.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Центробанк России пока не будет ужесточать валютный контроль. Экспортеры увеличат продажу выручки добровольно, а...Подробнее
Украинское контрнаступление идет уже более двух месяцев, но прогресс пока еще медленный. Чтобы добиться перелома...Подробнее
Чтобы удержать рубль от девальвации, властям РФ пришлось предпринять ряд серьезных шагов. Эксперты говорят о том, что...Подробнее
Вопреки прогнозам некоторых наших экспертов, наступление противника на Запорожском фронте еще не выдохлось. Скорее,...Подробнее
Комментируя информацию о не выдаче посмертных наград бойцам ЧВК «Вагнер» за освобождение Артемовска (Бахмута),...Подробнее
В Великобритании рыбак выловил в реке страшное существо с большим количеством огромных зубов. Об этом пишет «The Daily...Подробнее