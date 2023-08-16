NeuroImage: у пар танцоров синхронизируются нейроны

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Исследователи из Китайской академии наук обнаружили, что длительные совместные тренировки танцоров синхронизируют их нейронную активность, пишет журнал NeuroImage.
Ученые провели исследование с участием 41 танцора бальных танцев и 39 участников контрольной группы. Они изучили данные о тренировках каждого танцора. Также добровольцы прошли магнитно-резонансное томографическое исследование (МРТ). Испытуемым показали два вида видео: с танцами и нейтрального содержания. После этого было проведено анкетирование. Ученые обнаружили, что у тех, кто вместе занимался танцами, оказалась выше межпредметная корреляция (ISC). Речь идет об уровне сходства мозговой активности. Как отмечают авторы исследования, нейроны синхронизировались в области нижней лобной извилины, в районе прецентральной и постцентральной извилин и в теменной доле. Также ученые выявили связь между продолжительностью совместных занятий и сходством мозговой активности.
Ученые отмечают, что обнаруженный ими механизм позволит подбирать наиболее оптимального партнера для совместных занятий.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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