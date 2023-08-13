Климатолог Семенов прокомментировал очередной температурный рекорд в Турции

Климатолог Владимир Семенов из Института географии РАН прокомментировал очередной температурный рекорд, который был установлен в Турции.

Эксперт отметил, что человечество живет в такой период, когда температура увеличивается на протяжении ста лет. Эксперт считает, что установленный рекорд будет обновляться постоянно. Аномально высокие температуры негативным образом сказываются на всей экосистеме, поскольку из-за жары возрастает риск природных пожаров, повышается степень загрязнения воздуха, снижается урожайность, что может привести к нехватке продовольствия. Экстремальная жара представляет угрозу для здоровья людей, увеличивая риск тепловых ударов и вызывая ухудшение хронических заболеваний.

Ранее сообщалось, что 15 августа в провинции Эскишехир (Турция) воздух прогрелся до 49,5 градуса. До середины июля на фоне жары страна была охвачена пожарами. Взять стихию под контроль удалось только 28 июля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»