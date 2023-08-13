«Умная пилюля» станет переломным моментом в диагностике и лечении заболеваний кишечника у человека

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Лечить заболевания кишечника вскоре может помочь «умная пилюля». Об этом сообщает издание mednovelty.ru, ссылаясь на журнал Nature.
Группа ученых из Массачусетского технологического института (MIT) и Бостонского университета разработали новейшую «умную пилюлю». По их словам, чудо-таблетка размером с ягоду черники сможет переломить ситуацию в диагностике заболеваний кишечника, а также их лечении. «Пилюлю» можно принимать внутрь, и при этом она отслеживает биологические молекулы оксида азота и продуктов окисления сероводорода, скрывающие потенциальную опасность для организма, и сообщает о них в реальном времени.
Ранее, в 2018 году, уже проводились подобные испытания. Однако новая «умная пилюля» в 6 раз меньше своей предшественницы и принимать ее внутрь в разы безопаснее, чем раньше.
Эксперты отмечают, что популярные сейчас методы исследования кишечника — колоноскопия, разнообразные эндоскопические процедуры хоть и являются инвазивными, но не в силах обнаружить «на местах» молекулярные биомаркеры заболеваний. А если учесть, что некоторые особо важные биомаркеры имеют короткий жизненный срок и погибают до того, как будут обнаружены с помощью инвазивных манипуляций, «умная пилюля» придется как нельзя кстати.
Инновационная разработка уже протестирована на свиньях. В ней наряду со специально разработанными живыми бактериями есть электроника и миниатюрная батарея. При обнаружении опасной молекулы бактерии начинают светиться. Этот свет с помощью электроники преобразовывается в беспроводной сигнал, передаваемый изнутри сразу на смартфон или компьютер в реальном времени, пока пилюля проходит через кишечник.
«Внутренние процессы человеческого кишечника все еще являются одним из последних неразгаданных фронтов науки. Наша новая пилюля может раскрыть богатство информации о функционировании организма, его взаимоотношениях с окружающей средой, а также воздействии заболеваний и терапевтических вмешательств», — прокомментировал разработку доцент Массачусетского технологического института по биологической инженерии, электротехнике и информатике Тимоти Лу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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