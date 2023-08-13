Ученые из Калифорнии обнаружили связь между психологическим состоянием матери и благополучием её детей

Сегодня, 17:29

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Ученые из Калифорнии обнаружили связь между психологическим состоянием матери и благополучием её детей
Фото из открытых источников

Специалисты из Калифорнийского университета в Беркли под руководством антрополога Андрея Вуенга Кима провели исследование и выявили связь между психологическим состоянием матери и благополучием ее детей. 

Ученые говорят о глубокой связи между психологической травмой в детстве матери и состоянием психики ребенка. Специалисты из Калифорнии уделяют особое внимание роли материнской депрессии в этой связи. Как заявил Ким, материнская депрессия играет важную роль в передаче негативных эффектов через поколения. 

Данное исследование не только показывает, что существует важная взаимосвязь между негативным детским опытом матерей и проблемами психического здоровья детей, но и указывает на потенциальную роль материнской депрессии в этом процессе.  Результаты исследования  должны стать поводом для действий по обеспечению психологической помощи, особенно в постколониальных регионах с историей общественного угнетения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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