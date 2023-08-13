Глава Минобороны Турции Гюлер уверен, что Эрдоган убедит Россию возобновить зерновую сделку
Министр обороны Турции Яшар Гюлер не сомневается в том, что у турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана получится...Подробнее
Специалисты из Калифорнийского университета в Беркли под руководством антрополога Андрея Вуенга Кима провели исследование и выявили связь между психологическим состоянием матери и благополучием ее детей.
Ученые говорят о глубокой связи между психологической травмой в детстве матери и состоянием психики ребенка. Специалисты из Калифорнии уделяют особое внимание роли материнской депрессии в этой связи. Как заявил Ким, материнская депрессия играет важную роль в передаче негативных эффектов через поколения.
Данное исследование не только показывает, что существует важная взаимосвязь между негативным детским опытом матерей и проблемами психического здоровья детей, но и указывает на потенциальную роль материнской депрессии в этом процессе. Результаты исследования должны стать поводом для действий по обеспечению психологической помощи, особенно в постколониальных регионах с историей общественного угнетения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Министр обороны Турции Яшар Гюлер не сомневается в том, что у турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана получится...Подробнее
Военный корреспондент и блогер Романов утверждает, что населенный пункт Урожайное на Времьевском выступе (стык...Подробнее
Алкогольные возлияния вечером оборачиваются ужасным похмельем утром. Люди, которые позволили себе лишнего во время...Подробнее
Украинское издание «Економічна правда» сообщило о том, что сейчас в странах Запада находится четыре самолета «Руслан»,...Подробнее
Военный эксперт, политический консультант Госдепа и Минобороны США Эдвард Люттвак во время эфира на телеканале РБК...Подробнее
О службе в зоне проведения «военной спецоперации» рассказал житель Курганской области. Мужчина поделился с...Подробнее