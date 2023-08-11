Ученые нашли крошечную «ледяную мышь» эпохи динозавров

Сегодня, 19:19

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Ученые нашли крошечную «ледяную мышь» эпохи динозавров
Фото из открытых источников

Специалисты из Университета Колорадо в Боулдере нашли в северных районах Аляски окаменелости небольшого млекопитающего, которое, вероятно, обитало в самых суровых условиях около 73 млн лет назад. Судя по всему, животное приспособилось к условиям холода без впадения в спячку.  Палеонтологи дали животному латинское название Sikuomys mikros — от «Siku» («лед») и «mys» и «mikros» — греческих слов, означающих «мышь» и «маленький». 

Покрытое мехом животное не было мышью, а принадлежало к вымершему семейству млекопитающих Gypsonictopidae. Оно походило на землеройку и весило не более 11 граммов. Так называемая «ледяная мышь» круглый год обитала на севере Аляски, за полярным кругом Земли. Млекопитающее четыре месяца в году проводило в зимней темноте и при отрицательных температурах. Оно зарывалось под опавшие листья и в землю, питалось насекомыми и червями. Из-за небольших размеров ему было достаточно небольшого количества пищи. Предположительно, такой образ жизни помог «ледяной мыши» пережить исчезновение динозавров после падения метеорита 66 миллионов лет назад. 

Палеонтологи обратили внимание на то, что родственные виды Sikuomys mikros, обитающие в тысячах километров южнее Аляски, были в три-пять раз больше по размеру.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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