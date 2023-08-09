Science: потепление климата способствовало межвидовому скрещиванию древних людей

Изменение климата, связанное с повышением содержания углекислого газа в атмосфере, способствовало скрещиванию разных видов древних людей — человека разумного, денисовцев и неандертальцев. Подобная гибридизация произошла 120, 78 и 90 тысяч лет назад.

Такой вывод сделали специалисты Национального университета Пусана и Неаполитанского университета в Италии. Изучая следы скрещивания неандертальцев и денисовцев, авторы исследования использовали данные о ДНК современных людей. Исследователи моделировали климатические условия при помощи суперкомпьютера.

Изучение генетических данных позволило выявить скрещивание между разными видами древних людей. Ученые обнаружили, что одна из особей — женщина по имени Денни является потомком неандертальцев и денисовцев. Это указывает на то, что эти два вида древних людей пересекались между собой. Также специалисты выяснили, что денисовцы были лучше приспособлены к холодным условиям, а неандертальцы предпочитали более умеренные леса и луга.

Неандертальцы проживали на юго-западе Евразии, а местом обитания денисовцев был северо-восток. Но из-за глобального потепления места обитания начинали меняться, в результате чего между древними людьми происходили встречи. Результаты научной работы помогают лучше понять происхождение современного человека и его связь с другими видами древних людей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»