Ученые: Дыра в озоновом слое над Антарктидой появилась очень рано

Сегодня, 13:44

Image 16+
Ученые: Дыра в озоновом слое над Антарктидой появилась очень рано
Фото из открытых источников

Появление озоновой дыры над Антарктидой заинтересовало ученых. В научных кругах этот необычный феномен вызвал озабоченность. Ученые отмечают, что озоновая дыра может иметь важные последствия, такие как потепление Южного океана. Как правило, озоновая дыра над Антарктидой формируется в сентябре-октябре и остается видимой в ноябре-декабре. Но ее появление в августе стало неожиданностью для научного сообщества.

Такое годичное явление, как антарктическая озоновая дыра, связано с истончением озонового слоя в стратосфере, который играет важную роль в поглощении ультрафиолетового излучения Солнца.

Первые признаки роста озоновой дыры появились 4 августа. По предположению ученых, в ближайшие дни ее размеры будут увеличиваться. Это явление может негативно повлиять на климат, поскольку ультрафиолетовое излучение усиливает нагрев Южного океана и воздействует на систему ветров, что приводит к разрушению морского льда в данном регионе.

На образование озоновой дыры также влияют природные явления. Речь может идти о климатическом явлении Эль-Ниньо. Но в нынешней ситуации влияние оказывают долгосрочные изменения в атмосфере, вызванные извержением вулкана Тонга в Тихом океане.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Ученые: Дыра в озоновом слое над Антарктидой появилась очень рано

Сегодня, 13:44

Турецкий сейсмолог Шенгер решил покинуть Стамбул из-за неминуемой угрозы землетрясения

Вчера, 15:49

«Frontiers in Environmental Science»: волны тепла и таяния в Антарктиде будут происходить все чаще и сильнее

8-08-2023, 14:14

Загрязнение воздуха связано с устойчивостью к антибиотикам

8-08-2023, 09:24

«Mirror»: На британской базе началась подготовка к «болезни X»

7-08-2023, 22:19

Россия запрещает продавать рис, а Китай ищет способы накормить голодающих

4-08-2023, 16:14

В США обнаружена лаборатория Китая с опасными вирусами

3-08-2023, 14:34

Найдено новое натуральное средство против старения и рака

2-08-2023, 11:24

Мрачный прогноз: ученые собщают о новой угрозе для Европы

2-08-2023, 10:24

Ученые предрекли Земле климатическую катастрофу в ближайшие 5 лет

31-07-2023, 09:34

Nature Aging: Старение пожилой мыши замедлило слияние с молодой особью

29-07-2023, 16:14

Новая житница России. Ученые раскрыли потенциал Арктики

27-07-2023, 12:14

«Guardian»: Коллапс течения Гольфстрим может начаться в 2025

27-07-2023, 09:34

Названа причина смертоносных глобальных волн жары

25-07-2023, 10:39

Погибнут десятки тысяч. Природное явление накрыло США и Европу

22-07-2023, 09:59

JNCI: У женщин, переживших рак груди, ускорено старение

20-07-2023, 20:49

Пьющие кровь «рыбы-вампиры» стали угрозой для рыболовства на Великих озерах

18-07-2023, 17:29

Китайские ученые предрекли невиданные катаклизмы по всему миру из-за аномальной жары

18-07-2023, 12:39

Science Advances: Ученые нашли способ замедлить прогрессирование болезни Паркинсона

15-07-2023, 19:59

Сейсмолог Алексей Завьялов оценил риски землетрясения в Турции в ближайшие годы

13-07-2023, 16:04

Возможно, Вам будет интересно

РИА Новости: В предчувствии торговой войны ЕС решил выставить США жесткий ультиматум

РИА Новости: В предчувствии торговой войны ЕС решил выставить США жесткий ультиматум

Вчера, 12:19

0

Между США и ЕС растут противоречия в сфере торговли, и это может спровоцировать настоящую торговую войну между ними....

Подробнее
«Mirror»: На британской базе началась подготовка к «болезни X»

«Mirror»: На британской базе началась подготовка к «болезни X»

7-08-2023, 22:19

0

Персонал засекреченной военной базы Британии Портон-Даун готовится к пандемии «болезни Х». В условиях строжайшей...

Подробнее
МК проинформировал, что ждет РФ после СВО на Украине

МК проинформировал, что ждет РФ после СВО на Украине

Сегодня, 00:14

0

В «Московском комсомольце» предположили, что может ожидать Россию после окончания СВО. Обозреватели издания уверены,...

Подробнее
РИА Новости: Падающий рубль готовит летом новый сюрприз

РИА Новости: Падающий рубль готовит летом новый сюрприз

Вчера, 15:54

0

Эксперты спрогнозировали новые негативные последствия падения рубля. Рубль продолжает слабеть в августе, пишет РИА...

Подробнее
Директор бюджетной компании В Екатеринбурге приобрел внедорожник за 13 млн

Директор бюджетной компании В Екатеринбурге приобрел внедорожник за 13 млн

Вчера, 16:29

0

На «Госзакупках» появилась информация о том, что в Екатеринбурге руководитель небольшой бюджетной конторы ФГБУ «Урал...

Подробнее
Мэр Собянин: под Москвой средства ПВО сбили два украинских беспилотника

Мэр Собянин: под Москвой средства ПВО сбили два украинских беспилотника

Вчера, 08:14

0

Противник продолжает прощупывать системы противовоздушной обороны столичного региона. Сегодня ночью комплексы ПВО сбили...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров