Ученые: Дыра в озоновом слое над Антарктидой появилась очень рано

Появление озоновой дыры над Антарктидой заинтересовало ученых. В научных кругах этот необычный феномен вызвал озабоченность. Ученые отмечают, что озоновая дыра может иметь важные последствия, такие как потепление Южного океана. Как правило, озоновая дыра над Антарктидой формируется в сентябре-октябре и остается видимой в ноябре-декабре. Но ее появление в августе стало неожиданностью для научного сообщества.

Такое годичное явление, как антарктическая озоновая дыра, связано с истончением озонового слоя в стратосфере, который играет важную роль в поглощении ультрафиолетового излучения Солнца.

Первые признаки роста озоновой дыры появились 4 августа. По предположению ученых, в ближайшие дни ее размеры будут увеличиваться. Это явление может негативно повлиять на климат, поскольку ультрафиолетовое излучение усиливает нагрев Южного океана и воздействует на систему ветров, что приводит к разрушению морского льда в данном регионе.

На образование озоновой дыры также влияют природные явления. Речь может идти о климатическом явлении Эль-Ниньо. Но в нынешней ситуации влияние оказывают долгосрочные изменения в атмосфере, вызванные извержением вулкана Тонга в Тихом океане.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»