Турецкий сейсмолог Шенгер решил покинуть Стамбул из-за неминуемой угрозы землетрясения

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Известный турецкий сейсмолог Джеляль Шенгер в интервью журналисту Фатиху Алтайлы предсказал землетрясение в Стамбуле и решил покинуть город. Сейсмолог описал возможную картину катастрофы, предположив, что 60-70 тысяч зданий либо обрушатся сразу, либо будут сильно разрушены. Шенгер полагает, что на улицы невозможно будет попасть из-за спасательных работ. Он считает, что важнейшие трассы города придут в негодность, а выжившие будут заблокированы в городе на несколько дней или недель. Сейсмолог высказал опасения по поводу того, что в городе будет разрушена инфраструктура, не будет хватать спасателей, возможны голод и мародерство.
Сам ученый планирует переехать на дачу или в окрестности города Чанаккале, хотя там также сохраняется угроза землетрясений.
На прогноз Шенгера отреагировал сейсмолог Наджи Герюр, который заявил, что не считает, что нужно куда-то переезжать.
«Как я смогу дальше жить, если я спасу себя, а сотни тысяч людей будут оставлены умирать?» - заявил ученый.
Он также сказал о необходимости принятия планов по реагированию на катастрофу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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