«Frontiers in Environmental Science»: волны тепла и таяния в Антарктиде будут происходить все чаще и сильнее

Сегодня, 14:14

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«Frontiers in Environmental Science»: волны тепла и таяния в Антарктиде будут происходить все чаще и сильнее
Фото из открытых источников

В журнале «Frontiers in Environmental Science» опубликован материал, в котором говорится, что по прогнозам британских ученых, экстремальные климатические явления, такие как волны жары и крупномасштабные таяния льда в Антарктиде, будут происходить все чаще и сильнее по мере потепления климата.

В последние годы в Антарктиде произошел ряд беспрецедентных событий — от потери морского льда до рекордной жары и разрушения ледяных шельфов. В прошлом году в восточной Антарктиде произошла самая большая в мире волна тепла, что привело к повышению температуры на 38,5 градуса Цельсия выше среднего значения. Сейчас образование морского льда зимой является самым низким за всю историю наблюдений.

Экстремальные погодные условия также влияют на биоразнообразие. В годы высоких температур популяции криля сократились, что приводило к голоданию потомства хищников, зависящих от криля. Об этом свидетельствует большое количество мертвых детенышей морских котиков.

Образование морского льда вокруг Антарктиды достигло рекордного уровня зимой 2014 года. Однако с тех пор каждую зиму образуется гораздо меньше морского льда, чем в предыдущие годы, и летом 2017 года он достиг рекордно низкого уровня. Этот рекорд был побит в 2022 году и снова в этом году.

Если не будут приняты решительные меры по сокращению выбросов парниковых газов до нуля, то в будущем глобальная температура повысится как минимум на 0,4°С, а возможно, и больше. Поэтому наверняка будущие экстремальные погодные явления в Антарктиде будут более выраженными, чем сегодня, считают авторы работы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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