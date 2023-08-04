Загрязнение воздуха связано с устойчивостью к антибиотикам

Загрязнение воздуха приводит к росту устойчивости к антибиотикам, что является серьезной угрозой для здоровья человека. Как показал анализ данных из более чем ста стран за почти два десятилетия, усиление загрязнения воздуха связано с ростом устойчивости к антибиотикам на всех континентах.

Уменьшение загрязнения воздуха может снизить устойчивость вредоносных бактерий к антибиотикам и предотвратить развитие тяжелых инфекций. Устойчивость к антибиотикам, которая представляет собой способность бактерий выжить при воздействии ряда лекарственных препаратов, является одной из наиболее быстрорастущих угроз для здоровья населения планеты. Она может поражать людей всех возрастов в любой стране и, по оценкам специалистов, является причиной 1,3 млн смертей ежегодно.

Как показал эксперимент с участием загрязняющей воздух частицы PM2,5, увеличение ее содержания на 1% связано с ростом устойчивости к антибиотикам на 0,5-1,9%. Устойчивость к антибиотикам является одной из основных причин смертности и будет усугубляться без принятия соответствующих мер.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»