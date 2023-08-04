«Mirror»: На британской базе началась подготовка к «болезни X»

Персонал засекреченной военной базы Британии Портон-Даун готовится к пандемии «болезни Х». В условиях строжайшей секретности в этом военном подразделении испытываются вакцины с целью адаптироваться к распространению новых вирусов, пишет издание «Mirror».

Данная база находится в непосредственной близости от города Солсбери. Как известно, там же расположен старейший исследовательский центр химического оружия. Служащие этого секретного объекта постоянно тестируют три тысячи живых вирусов. После того, как весь земной шар захлестнула пандемия ковида, эксперты начали подготовку прототипов вакцин, которые можно адаптировать для борьбы с новым заболеванием уже через 100 дней после обнаружения недуга.

Как отмечает руководитель Агентства по безопасности в сфере здравоохранения Дженни Харрис, распространение неизвестных ранее болезней возможно из-за резкого изменения климата и роста населения планеты. Производство вакцин и своевременный мониторинг помогут остановить вспышку заболевания еще задолго до введения карантина. Об этом сегодня пишут журналисты информационного онлайн портала «Московский комсомолец».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»