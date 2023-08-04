«Mirror»: На британской базе началась подготовка к «болезни X»

Сегодня, 22:19

Image 16+
«Mirror»: На британской базе началась подготовка к «болезни X»
Фото из открытых источников

Персонал засекреченной военной базы Британии Портон-Даун готовится к пандемии «болезни Х». В условиях строжайшей секретности в этом военном подразделении испытываются вакцины с целью адаптироваться к распространению новых вирусов, пишет издание «Mirror». 

Данная база находится в непосредственной близости от города Солсбери. Как известно, там же расположен старейший исследовательский центр химического оружия. Служащие этого секретного объекта постоянно тестируют три тысячи живых вирусов. После того, как весь земной шар захлестнула пандемия ковида, эксперты начали подготовку прототипов вакцин, которые можно адаптировать для борьбы с новым заболеванием уже через 100 дней после обнаружения недуга. 

Как отмечает руководитель Агентства по безопасности в сфере здравоохранения Дженни Харрис, распространение неизвестных ранее болезней возможно из-за резкого изменения климата и роста населения планеты. Производство вакцин и своевременный мониторинг помогут остановить вспышку заболевания еще задолго до введения карантина. Об этом сегодня пишут журналисты информационного онлайн портала «Московский комсомолец».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Россия запрещает продавать рис, а Китай ищет способы накормить голодающих

4-08-2023, 16:14

В США обнаружена лаборатория Китая с опасными вирусами

3-08-2023, 14:34

Найдено новое натуральное средство против старения и рака

2-08-2023, 11:24

Мрачный прогноз: ученые собщают о новой угрозе для Европы

2-08-2023, 10:24

Ученые предрекли Земле климатическую катастрофу в ближайшие 5 лет

31-07-2023, 09:34

Nature Aging: Старение пожилой мыши замедлило слияние с молодой особью

29-07-2023, 16:14

Новая житница России. Ученые раскрыли потенциал Арктики

27-07-2023, 12:14

«Guardian»: Коллапс течения Гольфстрим может начаться в 2025

27-07-2023, 09:34

Названа причина смертоносных глобальных волн жары

25-07-2023, 10:39

Погибнут десятки тысяч. Природное явление накрыло США и Европу

22-07-2023, 09:59

JNCI: У женщин, переживших рак груди, ускорено старение

20-07-2023, 20:49

Пьющие кровь «рыбы-вампиры» стали угрозой для рыболовства на Великих озерах

18-07-2023, 17:29

Китайские ученые предрекли невиданные катаклизмы по всему миру из-за аномальной жары

18-07-2023, 12:39

Science Advances: Ученые нашли способ замедлить прогрессирование болезни Паркинсона

15-07-2023, 19:59

Сейсмолог Алексей Завьялов оценил риски землетрясения в Турции в ближайшие годы

13-07-2023, 16:04

Суперкомпьютер предрек планете катастрофу в 4000 сценариях

12-07-2023, 10:34

«Daily Star»: На Землю в 2025 обрушится солнечная буря, которая приведет к «интернет-апокалипсису»

12-07-2023, 10:24

РИА «Новости»: Биологи развеяли мифы вокруг одной из самых загадочных рыб

8-07-2023, 13:44

Профессор Уильямс: турбулентность растет из-за климатических изменений

6-07-2023, 18:34

Границу между Атлантическим и Тихим океанами сравнили с кофе со сливками

5-07-2023, 16:59

Возможно, Вам будет интересно

Россияне вывозят выселенных из турецкого отеля детей за собственные деньги

Россияне вывозят выселенных из турецкого отеля детей за собственные деньги

5-08-2023, 18:24

0

4 августа отдыхающие детского лагеря «Колибри Тур» вынужденно покинули отель Omorfi Garden Resort. 2 августа в этом...

Подробнее
Дерматолог Галлямова: мешки под глазами появляются при болезнях и особенностях питания

Дерматолог Галлямова: мешки под глазами появляются при болезнях и особенностях питания

Вчера, 09:14

0

Мешки под глазами могут быть не только эстетической проблемой. Причин, почему они появились, может быть множество....

Подробнее
Власти ответили, могут ли женщины РФ служить по контракту

Власти ответили, могут ли женщины РФ служить по контракту

5-08-2023, 12:34

0

Могут ли женщины отправиться на фронт, рассказали власти Ярославской области. Пользователь под ником Анна Юрьевна...

Подробнее
«Взгляд»: От рубля ждут сотню за доллар

«Взгляд»: От рубля ждут сотню за доллар

Вчера, 14:04

0

Внешние факторы оказывают серьезное влияние на курс рубля. Эксперты в своих прогнозах оптимизмом не сияют. Некоторые из...

Подробнее
В Забайкальском крае компания молодых людей избила безногого участника СВО

В Забайкальском крае компания молодых людей избила безногого участника СВО

Вчера, 14:14

0

В Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края компания молодых людей жестоко избила местного жителя, принимавшего...

Подробнее
По-старому больше не будет. Российскую экономику ждут изменения

По-старому больше не будет. Российскую экономику ждут изменения

Вчера, 09:14

0

Российскую экономику ждут масштабные изменения, спровоцированные ослаблением рубля и инфляцией. Об этом пишет РИА...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров