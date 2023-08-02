Россия запрещает продавать рис, а Китай ищет способы накормить голодающих

Сегодня, 16:14

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Россия запрещает продавать рис, а Китай ищет способы накормить голодающих
Фото из открытых источников

Россия запрещает экспорт риса, так как ей самой его не хватает. Российский рис не такого качества, чтобы его раскупали в других странах. 

Тем временем китайские ученые нашли способ, как накормить весь мир дешевым и вкусным рисом. В ходе исследования, проведенного учеными из НИИ растениеводства Китайской академии сельскохозяйственных наук и Нанкинского аграрного университета, выяснилось, каким образом гены влияют на размножение риса. Исследователи выявили 27 генов, определяющих размножение растения. Ученые работают над возможностью удешевления круп, делая их более устойчивыми к погодным условиям. 

Как сказал профессор Ву Чуаньинь, супергибрид был бы полезен для здоровья человека, поскольку требовал бы меньше пестицидов. Научная команда из аграрного университета Хуачжун  добилась серьезных результатов. Китайские ученые научились манипулировать генетическим маркером, отвечающим за урожайность риса. Профессор считает, что рис будет давать на 15?20% больше урожая, если «отключить» этот маркер. 

Китай является крупнейшим потребителем риса. В стране приходится около 250 кг риса на человека в год. В России каждый человек ежегодно потребляет не более 5 кг риса. Китай испытывает проблемы недостатка продукта. Президент Китая Си Цзиньпин потребовал обеспечить продовольственную безопасность страны. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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