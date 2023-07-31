В США обнаружена лаборатория Китая с опасными вирусами

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В небольшом городке Ридли в центральной Калифорнии была обнаружена нелегальная лаборатория, сотрудники которой хранили ампулы с различными вирусами (в том числе ВИЧ и малярии) и заразили тысячи мышей. Объект принадлежал китайской компании, и местные власти допустили, что лаборатория могла быть создана Пекином в частном порядке.
Обнаружение было сделано случайно, когда полицейский, проходивший мимо здания, заметил торчащий из него шланг, что противоречит строительным нормам.
Лаборатория располагалась в складском помещении и была разделена на различные зоны. В одной зоне находилось техническое оборудование, такое как морозильные камеры и инкубаторы, в другой - тысячи бутылок с различными химическими элементами. В отдельных помещениях склада было найдено несколько сосудов с жидкостью и аппаратура. Сотрудники общественного здравоохранения округа Фресно также увидели образцы крови, тканей и других биологических жидкостей и сывороток, а также флаконы с немаркированными жидкостями и предполагаемый биологический материал.
Американцы опасаются, что Китай создавал в лаборатории патоген, который будет намного опаснее коронавируса.
Старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья Университета Джонса Хопкинса и представитель Американского общества инфекционистов Амеш Адаля заявил: «Все бактерии и вирусы, найденные в лаборатории, довольно обычные».
Он высказал мнение о том, что это недоработанная бизнес-идея, а ее создатели после себя не прибрались.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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