Найдено новое натуральное средство против старения и рака

Ученые из Шанхайского института заявили о том, что им удалось найти вещество, которое усиливает эффективность химиотерапии при лечении рака.

О своей работе они рассказали на страницах издания «Aging Cell», пишет «Лента.ру».

Речь идет о таком веществе как рутин. Это представитель класса флавоноидов, который обладает ангиопротекторным и капилляроукрепляющим действием. Известно также о том, что рутин имеет антиоксидантные свойства.

Рутин используют как самостоятельный препарат, а также добавляют в поливитаминные препараты. Получают рутин из софоры японской и гречки.

Рутин, по словам ученых, можно назначать для того, чтобы снизить темпы развития возрастных патологий. Они полагают, что можно в будущем создать препарат, в котором рутин станет основным веществом. Этот препарат будет эффективен в борьбе со старением, а также в лечении рака.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»