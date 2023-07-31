Найдено новое натуральное средство против старения и рака

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Ученые из Шанхайского института заявили о том, что им удалось найти вещество, которое усиливает эффективность химиотерапии при лечении рака.
О своей работе они рассказали на страницах издания «Aging Cell», пишет «Лента.ру».
Речь идет о таком веществе как рутин. Это представитель класса флавоноидов, который обладает ангиопротекторным и капилляроукрепляющим действием. Известно также о том, что рутин имеет антиоксидантные свойства.
Рутин используют как самостоятельный препарат, а также добавляют в поливитаминные препараты. Получают рутин из софоры японской и гречки.
Рутин, по словам ученых, можно назначать для того, чтобы снизить темпы развития возрастных патологий. Они полагают, что можно в будущем создать препарат, в котором рутин станет основным веществом. Этот препарат будет эффективен в борьбе со старением, а также в лечении рака.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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