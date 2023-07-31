Мрачный прогноз: ученые собщают о новой угрозе для Европы

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На Европу надвигается новый ледниковый период, предупреждают датские ученые. По их мнению, в этом виновато глобальное потепление. Как отмечают ученые, на климат влияют различные факторы. Но с середины XX века наблюдается повышение среднегодовой температуры.
Ученые винят в этом антропогенные выбросы парниковых газов. Киотский протокол и Парижское соглашение были разработаны именно для противодействия этому явлению.
Океанические течения являются ключевым элементом климата Земли. Большие массы воды не только перемещаются вдоль берегов, но и передают энергию. Например, Северная Европа имеет относительно мягкий климат благодаря теплому течению Гольфстрим. Однако, к середине следующего столетия система океанических течений может разрушиться.
Прекращение глобальной циркуляции течений — АМОС приведет к изменению упорядоченности всего климата. Произойдет смещение тропических дождевых полос, на экваторе усилится жара и засуха, а в Европе и Северной Америке станет очень холодно. Ученые предупреждают, что сельское хозяйство окажется на грани краха. Ученые считают, что это произойдет в середине 21 века. Также ожидается, что потепление переместится из Арктики в Антарктику.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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