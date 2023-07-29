Ученые предрекли Земле климатическую катастрофу в ближайшие 5 лет

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Группа ученых из разных стран забили тревогу. Они сообщают, что в течение ближайших пяти лет климат на Земле будет подвергнут серьезным изменениям. Ученые прогнозируют, что температура на планете повысится в среднем на 1,5 градуса по Цельсию.
Ученые уверены, что эти изменения связаны с Эль-Ниньо (в переводе с испанского — «мальчик»). Речь идет о феномене, связанном с колебаниями температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Эль-Ниньо оказывает существенное влияние на количество осадков, атмосферное давление и другие факторы.
«Мальчик» происходит при западном направлении ветра. В этот период в Южной Америке становится теплее, влажнее, а давление снижается. А в это время в Австралии и Индонезии становится суше и холоднее. Ситуация осложняется тем, что в последние 150-170 лет наблюдается быстрый рост температуры, превышающий все значения за последние 2000 лет.
Механизм этого явления объясняется высокой концентрацией парниковых газов, в частности углекислого газа. Парниковые газы задерживают тепло в атмосфере, создавая энергетический дисбаланс, который чреват повышением глобальной температуры. В связи с этим ученые призывают к объединенным усилиям по сокращению выбросов парниковых газов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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