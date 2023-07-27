Nature Aging: Старение пожилой мыши замедлило слияние с молодой особью

Ученые из Университета Дьюка провели научный эксперимент на мышах. С помощью хирургической процедуры они объединили кровеносные системы молодых и пожилых мышей. В ходе эксперимента биологи применили методику, известную как парабиоз. На протяжении трех месяцев животные жили в условиях слияния кровеносных систем. Такое объединение сравнимо со скрещиванием 50-летнего человека с 18-летним на восьмилетний срок.

Опыт показал, что пожилая мышь стала более активной, и этот факт подтверждает гипотезу о том, что в крови молодых животных содержатся вещества, замедляющие старение организма. Примечательно то, что эффект омоложения продолжался и после разъединения мышей. У подвергшихся парабиозу грызунов средняя продолжительность жизни увеличилась на 10% по сравнению с контрольной группой.

Подытоживая результаты научной работы, биологи подчеркнули, что это исследование подтверждает, что парабиоз замедляет старение и увеличивает продолжительность и качество жизни.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»