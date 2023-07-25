Новая житница России. Ученые раскрыли потенциал Арктики

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Арктика может стать второй целиной. Как стало известно, российские ученые создали аграрную технологию, с помощью которой жители Заполярья могут быть обеспечены свежими ягодами, овощами и зеленью.
Специалисты лаборатории искусственного климата научного центра «Агротехнологии будущего» РГАУ-МСХА им. К. В. Тимирязева совершили прорыв в науке. Ученые реализуют флагманский проект под названием «Новые аграрные технологии для Арктической зоны». Выращивать зелень и овощи в сложных климатических условиях будут умные сити-фермы, представляющие собой вертикальные теплицы. Внутри ферм есть датчики влажности, освещения и температуры. Речь идет о мобильных модульных системах замкнутого цикла, которые устанавливаются в воинских гарнизонах, на полярных станциях, в подъездах домов и на подводных лодках.
На этих фермах растут и базилик, и петрушка, и салат, и ягоды. У выращенных культур такой же вкус и столько же полезных веществ, сколько у продукции, выращенной на грядках. Вместо натриевых ламп высокого давления в теплицах используют светодиоды. Фотосинтез можно ускорять или замедлять, а также управлять скоростью созревания плодов. При выращивании сельскохозяйственных культур не используют химию. Эти теплицы можно транспортировать морем в порты Арктики в виде контейнеров. Такой способ выращивания более дешевый, чем доставка готовой продукции авиацией.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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