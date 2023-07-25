«Guardian»: Коллапс течения Гольфстрим может начаться в 2025

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Ученые заговорили о том, что в ближайшие годы исчезнет система теплых морских течений Гольфстрим, которая сейчас есть в Атлантике.
Исследование показало, что на сегодняшний день Гольфстрим находится в своем самом слабом состоянии за последние 1600 лет и приближается к точке невозврата, пишет «The Guardian».
Причинами этого являются глобальное потепление и выбросы углерода. Они спровоцировали таяние льдов Гренландии и высвободившаяся пресная вода «душит» Гольфстрим. Ученые прогнозируют, что точка невозврата может быть достигнута между 2025 и 2095 годами, с наиболее вероятным сценарием в 2050 году.
В случае, если их прогноз сбудется, то в Европе ожидается усиление штормов и похолодание. Начнет повышаться уровень моря в Северной Америке. Под угрозой окажется существование амазонского леса и льдов Антарктики. Изменения климата затронут в той или иной мере всю планету, предупреждают ученые.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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