«Guardian»: Коллапс течения Гольфстрим может начаться в 2025

Ученые заговорили о том, что в ближайшие годы исчезнет система теплых морских течений Гольфстрим, которая сейчас есть в Атлантике.

Исследование показало, что на сегодняшний день Гольфстрим находится в своем самом слабом состоянии за последние 1600 лет и приближается к точке невозврата, пишет «The Guardian».

Причинами этого являются глобальное потепление и выбросы углерода. Они спровоцировали таяние льдов Гренландии и высвободившаяся пресная вода «душит» Гольфстрим. Ученые прогнозируют, что точка невозврата может быть достигнута между 2025 и 2095 годами, с наиболее вероятным сценарием в 2050 году.

В случае, если их прогноз сбудется, то в Европе ожидается усиление штормов и похолодание. Начнет повышаться уровень моря в Северной Америке. Под угрозой окажется существование амазонского леса и льдов Антарктики. Изменения климата затронут в той или иной мере всю планету, предупреждают ученые.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»