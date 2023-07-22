Названа причина смертоносных глобальных волн жары

Эксперты заявили о том, что им удалось выяснить причины глобальных волн жары.

По их мнению, аномальная жара в США и Европе вызвана антропогенным климатическим кризисом, пишет «МК».

Хотя развивающееся погодное явление Эль-Ниньо могло частично повысить температуру, но все же главной причиной аномальной жары эксперты называют глобальное потепление.

Исследование «World Weather Attribution» стало первым масштабным исследованием связи глобальных волн жары и глобального потепления. Ученые проанализировали опасные волны тепла, охватившие Северное полушарие в июле. Жара стояла не только в США и Европе, но и в Китае.

Жара нынешним летом уже стала причиной гибели посевов и домашнего скота. Жара спровоцировала масштабные пожары, дефицит воды и даже гибель людей.

«Выяснилось, что роль изменения климата абсолютно подавляющая», — сказала старший преподаватель климатологии в Имперском колледже Лондона Фредерико Отто.

По ее словам, стоит ожидать повторения подобных глобальных волн жары каждые 15 лет в США и Мексике, раз в 10 лет в Южной Европе и каждые 5 лет в Китае.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»