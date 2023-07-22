Погибнут десятки тысяч. Природное явление накрыло США и Европу

22-07-2023, 09:59

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Погибнут десятки тысяч. Природное явление накрыло США и Европу
Фото из открытых источников

В Северном полушарии наблюдаются необычно высокие температуры. Экстремальная жара побила тысячи температурных рекордов как на суше, так и в Мировом океане. Все началось с лесных пожаров в Канаде, где в течение шести недель по всей стране вспыхнули сотни очагов возгорания, из-за чего власти страны объявили эвакуацию населения.

Как стало известно, в лесах произошло около пятисот возгораний, при этом половина из них не поддавалась контролю. Пожары охватили площадь около десяти миллионов гектаров, что стало беспрецедентным показателем в истории этой страны.

Минувшей весной у берегов Перу были обнаружены первые признаки надвигающегося Эль-Ниньо — теплой фазы Южной осцилляции. Речь идет о самом масштабном климатическом явлении на планете. Эль-Ниньо возникает раз в несколько лет и приводит к аномальному прогреву Тихого океана, что оказывает влияние на глобальную погоду. Нынешнее лето побило несколько погодных рекордов.

Июнь и июль стали самыми теплыми месяцами с 1979-го года. В этом году нагрев Мирового океана превышает средние показатели на 0,8 градуса. Ожидается, что теплая вода поднимается к поверхности. От аномальных теплых волн страдают южные регионы США и Европы, а также север Китая.

Ученые связывают необычную жару с нарушением общей региональной циркуляции в атмосфере. Высотное струйное течение в северном полушарии было заблокировано, и тепла накопилось слишком много. В результате в одних местах установились экстремальные температуры, а в других, например в Японии, произошли сильные наводнения.

Изменения в климате могут вызвать серьезные проблемы, в том числе гибель десятков тысяч людей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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