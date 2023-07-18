JNCI: У женщин, переживших рак груди, ускорено старение

Сегодня, 20:49

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JNCI: У женщин, переживших рак груди, ускорено старение
Фото из открытых источников

Рак груди ускоряет биологические часы женщины. Об этом сообщает издание Газета.ru, ссылаясь на Journal of the National Cancer Institute.

Группа ученых из Онкологического центра и научно-исследовательского института Х. Ли Моффита обнаружила взаимосвязь рака молочной железы с биологическим возрастом женщины. Так, те женщины, которым повезло излечиться от этого заболевания, биологически стареют быстрее, чем те, кто не перенес рак молочной железы. Не исключено, что такой эффект вызывает определенный метод лечения онкологии.

В своей работе исследователи изучали данные 190 женщин. Они с интервалом в 5-10 лет сдавали анализ крови и именно в этот промежуток женщинам диагностировали и лечили рак груди. Их образцы сравнивали с образцами крови женщин того же возраста, никогда не болевших раком, по трем показателям биологического возраста, для которых обычно используют особые метки молекулы ДНК (метки метилирования).

Оказалось, что у женщин с онкологией груди биологическое старение проходило более быстрыми темпами, чем у тех, кто не болел раком. При этом методы лечения также имели значение: быстрее биологические часы шли у тех, кого лечили с помощью лучевой терапии, чем у тех, кто прошел эндокринную терапию или химиотерапию и лучевую терапию.

«Выжившие после рака молочной железы имеют более высокие показатели различных возрастных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, и испытывают более быстрое физическое и когнитивное старение, чем женщины без рака молочной железы в истории болезни. В этом исследовании мы хотели изучить биологию, лежащую в основе этого, и выяснить, какие методы лечения рака оказали большее долгосрочное воздействие на выживших», — констатировали исследователи.

Медики напоминают, что рак молочной железы может развиться в течение жизни у каждой восьмой женщины. При этом ранняя диагностика этого заболевания делает вероятность излечения большой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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