Пьющие кровь «рыбы-вампиры» стали угрозой для рыболовства на Великих озерах

В водах Великих озер, находящихся на территории Канады и США, снова были обнаружены пьющие кровь у рыб инвазивные морские миноги. Наружные паразиты крупных рыб стали причиной снижения улова у местных рыбаков. Из-за полного острых зубов рта, способности присасываться к добыче, прогрызать ее кожу и выпивать кровь этих паразитов часто называют рыбами-вампирами.

Миноги попали в Великие озера в 20-х годах прошлого века. Они не встретили там для себя опасности, что позволило им бесконтрольно размножаться. Рыбы-вампиры за год съедали около 50 тысяч тонн рыбы в озерах. Это больше, чем вылавливали рыбаки. Миноги представляют угрозу для местной водной фауны и экосистемы. Поэтому с 1958 года власти начали распылять в воде селективный яд — ламприцид, что позволило сократить популяцию миног в Великих озерах на 90 процентов. Но в пандемию коронавируса ламприцид стали распылять гораздо реже, что позволило численности миног увеличиваться.

По словам Марка Гадена из Рыболовной комиссии Великих озер, эти паразиты являются настоящей угрозой для рыболовной отрасли. Убытки могут составить до шести миллиардов долларов.

Самка минога может откладывать до 100 тысяч икринок. Миноги начинают свою жизнь в мелководье, где питаются падалью, а затем мигрируют в глубины в поисках крови. Из семи рыб при встрече с миногами выживает только одна.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»