Китайские ученые предрекли невиданные катаклизмы по всему миру из-за аномальной жары

Издание «Чжунго Циннянь бао» опубликовало выводы китайских ученых, которые обращают внимание на то, что аномальная жара может привести к невиданным катаклизмам по всему миру. Нынешнее лето показало, насколько уязвима человеческая цивилизация перед лицом стремительного изменения климата.

С 3 по 10 июля мир едва пережил самую жаркую неделю за всю историю научных наблюдений. Климатологи предупреждают, что температура будет продолжать расти и вскоре установит новые рекорды. В то время, как волны жары обрушиваются на страны Европы и Америки, а наводнения затапливают регионы Индии и Южной Кореи, ученые и правительства пытаются предотвратить надвигающуюся глобальную катастрофу.

В Китае 16 июля была зафиксирована рекордная температура – 52,2 градуса Цельсия. Прошлый рекорд был установлен шесть лет назад – 50,6 градуса. Метеорологи обращают внимание на то, что число дней с температурой выше 35 градусов увеличивается ускоренными темпами. Ученые признаются, что не ожидали, что глобальное потепление будет надвигаться столь стремительно.

Научный сотрудник Сунь Ин заявила, что высокая температура запускает катастрофическую цепную реакцию. В минувшем году из-за падения уровня воды в реке Янцзы началась засуха, а также это привело к дефициту электричества. В некоторых районах Поднебесной свирепствовали пожары.

Каждое повышение температуры на один градус на 7% увеличивает влагоемкость атмосферы. Это указывает на то, что количество осадков будет увеличиваться, а интенсивность и частота тайфунов — возрастать. На фоне глобального потепления экстремальные погодные явления будут только усиливаться. Как отмечает Чжай Паньмао из МГЭИК, человечество может столкнуться с тем, чего никогда не наблюдало.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»