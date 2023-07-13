Science Advances: Ученые нашли способ замедлить прогрессирование болезни Паркинсона

Вчера, 19:59

Image 16+
Science Advances: Ученые нашли способ замедлить прогрессирование болезни Паркинсона
Фото из открытых источников

Ученые из Католического университета в Риме опубликовали результаты исследования, свидетельствующие о том, что интенсивные физические нагрузки тормозят развитие болезни Паркинсона. Предыдущие исследования также показали связь между физической активностью и повышением уровня нейротрофического фактора в мозге. 

Ученые провели эксперимент на животных, подтвердив результаты исследования. Научная работа итальянских нейробиологов показала, что ежедневные тренировки замедляют у крыс развитие болезни Паркинсона на ранней стадии. Положительный эффект физических тренировок связан с уменьшением распространения белка альфа-синуклеина, который является признаком болезни Паркинсона. В результате физической активности нейроны в мозге крыс, продуцирующие гормон дофамин, сохранялись дольше, и животные могли контролировать свои движения даже после завершения тренировок.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Science Advances: Ученые нашли способ замедлить прогрессирование болезни Паркинсона

Вчера, 19:59

Сейсмолог Алексей Завьялов оценил риски землетрясения в Турции в ближайшие годы

13-07-2023, 16:04

Суперкомпьютер предрек планете катастрофу в 4000 сценариях

12-07-2023, 10:34

«Daily Star»: На Землю в 2025 обрушится солнечная буря, которая приведет к «интернет-апокалипсису»

12-07-2023, 10:24

РИА «Новости»: Биологи развеяли мифы вокруг одной из самых загадочных рыб

8-07-2023, 13:44

Профессор Уильямс: турбулентность растет из-за климатических изменений

6-07-2023, 18:34

Границу между Атлантическим и Тихим океанами сравнили с кофе со сливками

5-07-2023, 16:59

Японские ученые обнаружили клетки мозга, способствующие похудению

3-07-2023, 12:24

Муфтий Мухутдинов: тексты Корана допускают множественность обитаемых миров

2-07-2023, 10:29

В ИБГ РАН ученые нашли способ контроля опасных для здоровья человека белков Polycomb

1-07-2023, 07:44

Профессор Черниговская допустила существование инопланетных форм жизни

27-06-2023, 19:04

Онколог Самойленко рассказал о ценности открытия перерождения здоровых клеток в раковые

27-06-2023, 14:44

В Университете Буффало назвали абсурдным поиск преступника по отпечаткам зубов

23-06-2023, 18:19

ACP: Аспирин способствует развитию анемии у пожилых людей

21-06-2023, 10:24

Planet Today: В Африке обнаружен гигантский разлом, который угрожает стабильности континента

21-06-2023, 08:09

Российские ученые нашли объяснение, почему одни люди болеют чаще, чем другие

19-06-2023, 14:29

Российские ученые нашли потенциальную основу новых антибиотиков

19-06-2023, 11:34

Plants: Ученые нашли продукт, защищающий клетки мозга от гибели

18-06-2023, 20:14

«Коммерсантъ» назвал изобретения, которые изменят жизнь человека к лучшему

18-06-2023, 13:04

Как изменят человека нейротехнологии

16-06-2023, 12:49

Возможно, Вам будет интересно

В Германии впервые вернули отобранный из-за санкций у российского владельца автомобиль

В Германии впервые вернули отобранный из-за санкций у российского владельца автомобиль

14-07-2023, 08:44

0

В Германии впервые вернули отобранный из-за санкций у российского владельца автомобиль. Ранее у граждан РФ на таможне...

Подробнее
Жир здоров и невредим: кому из людей не помогут похудеть диета и спорт

Жир здоров и невредим: кому из людей не помогут похудеть диета и спорт

13-07-2023, 11:34

0

Проблема ожирения с каждым годом становиться все более масштабной и сейчас ожирение есть, по меньшей мере, у 14%...

Подробнее
Матвийчук раскрыл смысл удара ВС РФ по острову Змеиный после посещения Зеленского

Матвийчук раскрыл смысл удара ВС РФ по острову Змеиный после посещения Зеленского

13-07-2023, 18:04

0

ВКС РФ нанесли удары по острову Змеиный через несколько дней после того, как этот островок суши в Черном море посетил...

Подробнее
Названы ответные меры Китая на американские санкции

Названы ответные меры Китая на американские санкции

Вчера, 12:44

0

Доктор юридических наук Юрий Жданов рассказал о том, что происходит в отношениях между США и КНР. По его словам,...

Подробнее
Володин о ситуации с отстранением генерал-майона Попова: в армиии важны дисциплина и подчинение

Володин о ситуации с отстранением генерал-майона Попова: в армиии важны дисциплина и подчинение

14-07-2023, 13:04

0

Волна непонимания и возмущения по поводу отстранения генерал-майора Ивана Попова от командования 58-армией Южного...

Подробнее
Россиянка сделала пластику груди в Турции и рассказала о последствиях

Россиянка сделала пластику груди в Турции и рассказала о последствиях

Вчера, 08:09

0

Российские туристы стали ездить в Турцию не только на отдых, но и чтобы исправить свою внешность. Сейчас многие говорят...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров