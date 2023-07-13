Science Advances: Ученые нашли способ замедлить прогрессирование болезни Паркинсона

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Ученые из Католического университета в Риме опубликовали результаты исследования, свидетельствующие о том, что интенсивные физические нагрузки тормозят развитие болезни Паркинсона. Предыдущие исследования также показали связь между физической активностью и повышением уровня нейротрофического фактора в мозге.
Ученые провели эксперимент на животных, подтвердив результаты исследования. Научная работа итальянских нейробиологов показала, что ежедневные тренировки замедляют у крыс развитие болезни Паркинсона на ранней стадии. Положительный эффект физических тренировок связан с уменьшением распространения белка альфа-синуклеина, который является признаком болезни Паркинсона. В результате физической активности нейроны в мозге крыс, продуцирующие гормон дофамин, сохранялись дольше, и животные могли контролировать свои движения даже после завершения тренировок.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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