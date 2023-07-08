Сейсмолог Алексей Завьялов оценил риски землетрясения в Турции в ближайшие годы

Доктор физико-математических наук Алексей Завьялов заявил о том, что вероятность новых мощных землетрясений в Турции в ближайшие годы мала.

Ученые ранее заявили, что в Турции до 2030 года может произойти мощное землетрясение магнитудой выше 7 баллов. Вероятность такого события оценивали в 50%.

«Скорее всего, новые мощные толчки в Турции не произойдут в ближайший день, месяцы и, может быть, даже год-два. Потому что в феврале в стране были сильные землетрясения, которые сняли накопившееся тектоническое напряжение. Когда конкретно до 2030 года произойдет землетрясение с магнитудой выше 7, это одному Богу известно», - отметил Завьялов.

Он отметил, что не видит оснований отказываться от отдыха в Турции в этом сезоне из-за возможности землетрясения. Но при этом эксперт добавил, что все же следует учитывать особенности Турции и не забывать, что эта страна находится в сейсмически активной зоне.

Мощное землетрясение в Турции произошло в феврале 2023 года. И это заставило многих российских туристов задуматься, стоит ли отправляться туда на отдых. На Тайване, куда тоже любят ездить отдыхать россияне, тоже произошло землетрясение. 8 июля там были зафиксированы толчки магнитудой в 5,6 балла.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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