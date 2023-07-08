Суперкомпьютер предрек планете катастрофу в 4000 сценариях

Группа швейцарских ученых совместно с исследователями из США, Китая, Ирландии, Финляндии и Швеции провели моделирование климата на суперкомпьютере. В своей научной работе ученые связали климатические и экономические модели, учли 1200 технологий производства и использования различных видов энергии, а также методы снижения выбросов парниковых газов.

Суперкомпьютер представил 4000 сценариев для 15 регионов мира к 2100 году. Как сказал один из авторов работы Евангелос Панос, в следующие пять лет мир превысит отметку глобального потепления в 1,5 градуса Цельсия и на это указывает около 70% сценариев.

1,5 градуса — безопасный рубеж. Ученые считают, что следует ограничить потепление этим порогом, так как за ним последствия глобального потепления становятся необратимыми и могут привести к катастрофе.

При создании новых сценариев ученые использовали метод Монте-Карло, который не предсказывает будущее, а создает карту с различными вариантами решений. В этом исследовании ученые изменили 72 000 переменных. Проведенное исследование может помочь при разработке планов действий по борьбе с изменением климата.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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