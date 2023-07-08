«Daily Star»: На Землю в 2025 обрушится солнечная буря, которая приведет к «интернет-апокалипсису»

В 2025 году на Землю обрушится мощная солнечная буря, которая может спровоцировать интернет-апокалипсис.

Об этом пишет «Daily Star», отмечая, что солнечная буря будет такой мощной, что сможет спровоцировать «интернет-апокалипсис».

Исследователи высчитали когда достигнет пика нынешний солнечный цикл. Это произойдет в 2025 году. И как раз в этот период будет мощная солнечная буря, которая может уничтожить интернет в том виде, в котором он есть. Могут быть повреждены многие энергосистемы и системы связи.

Помимо этого ученые отметили ускорение солнечного цикла. Также они пришли к выводу, что на Солнце фиксируется больше солнечных пятен и извержений, чем ожидалось.

Отметим, солнечные бури несут электромагнитные импульсы, которые могут вызвать разрушительные последствия для Земли, если они достаточно мощные.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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