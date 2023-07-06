РИА «Новости»: Биологи развеяли мифы вокруг одной из самых загадочных рыб

Сегодня, 13:44

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РИА «Новости»: Биологи развеяли мифы вокруг одной из самых загадочных рыб
Фото из открытых источников

В научных кругах обсуждается вопрос о том, как морские обитатели, не имея легких или других органов для обработки воздуха, могут дышать. Впервые о рыбах, которые способны обитать на суше, упоминали древнегреческие авторы. Так, натуралист Маркус Блох в конце 18-го века выявил новый вид рыбы с панцирем, именуемый как «рыба-черепаха». 

Ученый из Москвы Дагоберт Карл Дальдорф изобразил окуня, забравшегося на пальму. Он высказал предположение, что рыба питается пальмовым соком или маслом. Однако этот вопрос не прояснился даже после длительных наблюдений. Слухи о рыбах, передвигающихся по суше и лазающих по деревьям, дали повод биологам заняться изучением этих необычных существ. 

На сегодня науке известны рыбы, способные дышать воздухом. Речь идет о анабасе, рыбе-ползуне, обитающей в тропиках. Анабасы нерестятся на суше в период дождей, а личинки их после вылупления расползаются по суше.

По мнению ученых, такое поведение животных помогает им обеспечивать безопасность для их икры. На суше рыбы защищают свое потомство от хищников.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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