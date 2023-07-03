Профессор Уильямс: турбулентность растет из-за климатических изменений

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Ученые из Редингского университета в Великобритании, которым руководит профессор атмосферных наук Пол Уильямс, выяснили, что причиной повышенной турбулентности является изменение климата. Эксперты отмечают, что турбулентность атмосферы Земли, представляющая собой явление, при котором из-за увеличения потоков воздуха образуются хаотично движущиеся волны, с 1979 по 2020 год выросла на 55%.
Основной причиной турбулентности являются контрасты в поле ветра и температуры, возникающие в атмосфере. По словам ученых, усилению турбулентности способствует каждый градус повышения температуры на Земле. Как подчеркивают исследователи, средняя форма турбулентности за последние 40 лет выросла на 37%, легкая — на 17%. Из-за роста явления авиалайнер в 2020 году в среднем проводил в этих зонах по 27,4 часа. Для сравнения, в 1979 году — в среднем 17,7 часа.
Ученые считают, что пока ситуация не является критической, и такой уровень турбулентности не угрожает людям. Но она лишь усугубится, если не снизить количество выбрасываемых в атмосферу вредных веществ. В таком случае безопасность полетов будет поставлена под сомнение.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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