Границу между Атлантическим и Тихим океанами сравнили с кофе со сливками

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В сети появились видеоролики, демонстрирующие четкую границу между Тихим и Атлантическим океанами. Можно заметить, что по одну сторону этой границы вода заметно светлее. Это дало повод активизироваться сторонникам теории о том, что воды двух океанов никогда не смешиваются.
Океанограф Надин Рамирес из Чили объяснила этот феномен тем, что перемешивание воды происходит с разной скоростью, которая зависит от климатических изменений. Рамирес привела в пример кофе, в который добавили сливки. Жидкости смешиваются постепенно, отметила эксперт. Вода с одной стороны может быть холоднее и прозрачнее. А так как в Тихом океане выпадает больше осадков, вода в нем менее соленая. В условиях штиля требуется время, чтобы выровнять различия.
По словам исследователя Казимира де Лаверна из Университета Сорбонны, воды смешиваются в глубинах океана, а ежедневные приливы и отливы передвигают воду по неровному дну, вызывая турбулентность. В среднем слое меньше турбулентность, поэтому воды перемешиваются медленнее.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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