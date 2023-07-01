Японские ученые обнаружили клетки мозга, способствующие похудению

Сегодня, 12:24

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Японские ученые обнаружили клетки мозга, способствующие похудению
Фото из открытых источников

В журнале «Cell Reports» появился материал о клетках головного мозга, которые способны уменьшить воспаление в жировой ткани, связанное с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Такое открытие сделали японские ученые из Национального института физиологических наук. 

Они пришли к такому выводу после того, как провели эксперименты на мышах с ожирением. Исследовали обнаружили, что нейроны мозга, выделяющие белок SF1, снижают воспаление в белой подкожной жировой ткани. Также ученым стало известно, что эти клетки расположены в гипоталамусе — области мозга, которая контролирует голод и метаболизм. 

Отметим, что в организме человека есть разные типы жировой ткани. Белая жировая ткань, которая связана с риском сердечно-сосудистых заболеваний, служит запасом калорий, а бурая играет важную роль в процессе выработки тепла за счет сжигания калорий. Ученые обратили внимание на то, что мыши, у которых отсутствовали нейроны с проявлением белка SF1, набирали в весе. 

Ученые считают, что это указывает на важную роль расположенных в гипоталамусе клеток в контроле массы тела и в обмене веществ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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