Японские ученые обнаружили клетки мозга, способствующие похудению

В журнале «Cell Reports» появился материал о клетках головного мозга, которые способны уменьшить воспаление в жировой ткани, связанное с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Такое открытие сделали японские ученые из Национального института физиологических наук.

Они пришли к такому выводу после того, как провели эксперименты на мышах с ожирением. Исследовали обнаружили, что нейроны мозга, выделяющие белок SF1, снижают воспаление в белой подкожной жировой ткани. Также ученым стало известно, что эти клетки расположены в гипоталамусе — области мозга, которая контролирует голод и метаболизм.

Отметим, что в организме человека есть разные типы жировой ткани. Белая жировая ткань, которая связана с риском сердечно-сосудистых заболеваний, служит запасом калорий, а бурая играет важную роль в процессе выработки тепла за счет сжигания калорий. Ученые обратили внимание на то, что мыши, у которых отсутствовали нейроны с проявлением белка SF1, набирали в весе.

Ученые считают, что это указывает на важную роль расположенных в гипоталамусе клеток в контроле массы тела и в обмене веществ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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