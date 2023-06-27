Муфтий Мухутдинов: тексты Корана допускают множественность обитаемых миров

Священные Писания не исключают существования внеземного разума и жизни за пределами Земли. Об этом в день НЛО, который последователями околонаучного течения уфологов отмечают 2 июля, заявили представители традиционных конфессий. Так, муфтий Духовного собрания мусульман Подмосковья Денис Мухутдинов рассказал, как в отдельных изречениях Корана допускается, что обитаемые миры множественны, а значит, возможно и наличие во Вселенной других разумных форм жизни.

Муфтий также сказал, что четких определений на этот счет Коран не содержит, но в некоторых строках косвенно указывается на определенную долю вероятности. Однако, конкретно не указывается какая-то определенная позиция, то есть, существования внеземной жизни не признается, и не отрицается. При прочтении первой суры Фатиха можно понять, что Аллах является господом не одного мира, а миров.

Вместе с тем Денис Мухутдинов отмечает, что каждый правоверный мусульманин волен выбирать, верить ему в существование других миров или нет. Говоря на тему НЛО, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш), отметил:

«Позитивное знание в прямом хорошем научном смысле этого слова – это изучение того, что есть, а не того, что может быть. Что есть – мы изучаем. А чего нет – ну, может быть».

Руководитель департамента Федерации еврейских общин России Аарон Гуревич рассказал, что в Торе ничего не сказано о жизни на других планетах. Иными словами, она может быть, но это не подтверждается. Представитель Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) Бато-лама Дугаров, высказываясь на эту тему, заявил:

«Все, что есть разумное – это и есть сознание. Конечно, у всех живых существ есть сознание, в том числе и у животных. Если разумным будет существо, у него будет сознание. Комар, например, живет только инстинктами, а разумные существа – это те, которые живут не только ими».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700