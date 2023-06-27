В ИБГ РАН ученые нашли способ контроля опасных для здоровья человека белков Polycomb

Ученым удалось открыть способ контроля потенциально опасных для организма человека белков Polycomb.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

Polycomb (PcG) — это группа белков-репрессоров, которые подавляют вредоносные гены. Но если Polycomb начинают функционировать со сбоями, то мешают активности полезных генов. Так происходит при раковых заболеваниях. Но если полностью подавить активность PcG, то это может нанести пациенту дополнительный вред.

Ученые из Института биологии гена (ИБГ РАН) провели опыты на плодовых мушках и обнаружили способ не допускать PcG на хроматин. Хроматин лежит в основе строения хромосом и состоит из ДНК и ряда белков.

«Для привлечения белков PcG на хроматин необходимы определенные ДНК-связывающие факторы, взаимодействующие с данным типом репрессоров, однако не все из них описаны учеными на сегодняшний момент. Эпигенетики ИБГ РАН обнаружили, что белковый продукт гена Crol взаимодействует с белками PcG, и его мутация приводит к нарушению связывания данных репрессоров с отдельными участками хроматина в геноме мухи», — рассказал Максим Ерохин, руководитель исследования.

Ученые ожидают, что их открытие позволит разработать терапию, которая поможет регулировать работу PcG, чтобы исправлять ситуацию при сбое в их функционировании.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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