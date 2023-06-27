В ИБГ РАН ученые нашли способ контроля опасных для здоровья человека белков Polycomb

Сегодня, 07:44

0

Image 16+
В ИБГ РАН ученые нашли способ контроля опасных для здоровья человека белков Polycomb
Фото из открытых источников

Ученым удалось открыть способ контроля потенциально опасных для организма человека белков Polycomb.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

Polycomb (PcG) — это группа белков-репрессоров, которые подавляют вредоносные гены. Но если Polycomb начинают функционировать со сбоями, то мешают активности полезных генов. Так происходит при раковых заболеваниях. Но если полностью подавить активность PcG, то это может нанести пациенту дополнительный вред.

Ученые из Института биологии гена (ИБГ РАН) провели опыты на плодовых мушках и обнаружили способ не допускать PcG на хроматин. Хроматин лежит в основе строения хромосом и состоит из ДНК и ряда белков.

«Для привлечения белков PcG на хроматин необходимы определенные ДНК-связывающие факторы, взаимодействующие с данным типом репрессоров, однако не все из них описаны учеными на сегодняшний момент. Эпигенетики ИБГ РАН обнаружили, что белковый продукт гена Crol взаимодействует с белками PcG, и его мутация приводит к нарушению связывания данных репрессоров с отдельными участками хроматина в геноме мухи», — рассказал Максим Ерохин, руководитель исследования.

Ученые ожидают, что их открытие позволит разработать терапию, которая поможет регулировать работу PcG, чтобы исправлять ситуацию при сбое в их функционировании.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

В ИБГ РАН ученые нашли способ контроля опасных для здоровья человека белков Polycomb

Сегодня, 07:44

Профессор Черниговская допустила существование инопланетных форм жизни

27-06-2023, 19:04

Онколог Самойленко рассказал о ценности открытия перерождения здоровых клеток в раковые

27-06-2023, 14:44

В Университете Буффало назвали абсурдным поиск преступника по отпечаткам зубов

23-06-2023, 18:19

ACP: Аспирин способствует развитию анемии у пожилых людей

21-06-2023, 10:24

Planet Today: В Африке обнаружен гигантский разлом, который угрожает стабильности континента

21-06-2023, 08:09

Российские ученые нашли объяснение, почему одни люди болеют чаще, чем другие

19-06-2023, 14:29

Российские ученые нашли потенциальную основу новых антибиотиков

19-06-2023, 11:34

Plants: Ученые нашли продукт, защищающий клетки мозга от гибели

18-06-2023, 20:14

«Коммерсантъ» назвал изобретения, которые изменят жизнь человека к лучшему

18-06-2023, 13:04

Как изменят человека нейротехнологии

16-06-2023, 12:49

Ученые NOAA: феномен Эль-Ниньо начался, 2024 год будет жарким

10-06-2023, 09:04

Когда люди становятся призраками и зомби

9-06-2023, 15:34

«Nature»: Земля вышла за пределы безопасности для людей

3-06-2023, 11:04

PNAS: Американские ученые рассказали о веществах, дефицит которых приводит к потере памяти

30-05-2023, 10:44

«Их боялись даже римляне». Ученые обнаружили следы загадочной цивилизации

27-05-2023, 10:19

Существо из пробирки: попытка повторить эволюцию дала неожиданный результат

18-05-2023, 06:19

Монах Лобсанг Сангпо рассказал, в каком случае мозг не умирает

12-05-2023, 22:54

Стратосфера Земли наполнена загадочными низкочастотными сигналами

12-05-2023, 22:34

«Cancer Medicine»: В Китае просмотр телевизора связали с развитием трех видов онкологии

8-05-2023, 10:24

Возможно, Вам будет интересно

Польская туристка пожаловалась на русскоязычный персонал в Турции

Польская туристка пожаловалась на русскоязычный персонал в Турции

28-06-2023, 16:19

0

За время недельного пребывания на популярном курорте гражданка Польши по имени Агнешка осталась недовольна отношением к...

Подробнее
«Крутое пике». Что сейчас происходит с рублем на фоне политических событий

«Крутое пике». Что сейчас происходит с рублем на фоне политических событий

29-06-2023, 18:29

0

24 июня на фоне внешнеполитической обстановки рубль показал заметное падение, достигнув тех же значений, что и в марте...

Подробнее
Столтенберг выразил мнение о перемещении компании «Вагнер» в Белоруссию

Столтенберг выразил мнение о перемещении компании «Вагнер» в Белоруссию

28-06-2023, 09:09

0

Секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение о перемещении подразделений частной военной...

Подробнее
Лишенный сана из-за слова «мир» священник взят под юрисдикцию Константинополя

Лишенный сана из-за слова «мир» священник взят под юрисдикцию Константинополя

29-06-2023, 12:29

0

Российский священник Иоанн Коваль, отстраненный ранее из-за слова «мир» в молитве, был восстановлен в сане московского...

Подробнее
Американец сбросил 23 килограмма ради здоровья матери

Американец сбросил 23 килограмма ради здоровья матери

29-06-2023, 11:49

0

Житель американского города Остинтаун Бен Илич решил пожертвовать печень своей матери и спасти ей жизнь. Для этого ему...

Подробнее
НАФИ: Россияне предпочитают экскурсии и отказываются от активного отдыха

НАФИ: Россияне предпочитают экскурсии и отказываются от активного отдыха

Вчера, 11:09

0

В аналитическом центре НАФИ обратили внимание на то, что последние десять лет россияне стали вдвое больше...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Эксперт Сивков: Группировка предателей в Москве осталась и ждет нового мятежа

Эксперт Сивков: Группировка предателей в Москве осталась и ждет нового мятежа

29-06-2023, 14:49

0

Военный эксперт Константин Сивков заявил о том, что группировка предателей, которая засела в Москве в ожидании военного...

Подробнее
Столтенберг заявил о намеченных переговорах по вопросу вступления Швеции в блок НАТО

Столтенберг заявил о намеченных переговорах по вопросу вступления Швеции в блок НАТО

28-06-2023, 18:54

0

Секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что на 6 июля намечена...

Подробнее
Туманность Sh2-284 напоминает улыбающегося кота

Туманность Sh2-284 напоминает улыбающегося кота

28-06-2023, 16:29

0

В ходе изучения детализированных снимков туманности Sh2-284, которая удалена от Земли на расстояние 15 тысяч световых...

Подробнее
MI6: Сбитый ЧВК «Вагнер» самолет Ил-22М армии РФ является серьезной потерей

MI6: Сбитый ЧВК «Вагнер» самолет Ил-22М армии РФ является серьезной потерей

29-06-2023, 16:39

0

В британской разведке MI6 уверены, что сбитый силами ЧВК «Вагнер» во время мятежа российский самолет Ил-22М является...

Подробнее