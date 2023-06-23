Профессор Черниговская допустила существование инопланетных форм жизни

Известный нейроученый, профессор Татьяна Черниговская считает, что в космическом пространстве может находиться «совсем другой тип жизни», основанный на элементах, неведомых человечеству. Черниговская предположила, что речь может быть о «силиконовой жизни». Глава Института когнитивных исследований СПбГУ обращает внимание на то, что для понимания такой жизни полезна книга Эрвина Шредингера «Что такое жизнь с точки зрения физики».

Член-корреспондент РАО высказалась о попытках человека обнаружить инопланетную жизнь. Так, Черниговская отмечает, что в связи с активными поисками других цивилизаций возникает вопрос:

«Как мы вообще узнаем, что это жизнь?».

Нейроученый допустила, что в будущем высшей формой жизни на Земле может стать искусственный интеллект. Черниговская полагает, что это произойдет в том случае, если люди повзрывают друг друга.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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