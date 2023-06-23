Онколог Самойленко рассказал о ценности открытия перерождения здоровых клеток в раковые

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Принято считать, что развитие рака связано с наследственными и внешними факторами. Однако недавнее исследование австралийских ученых пополнило список факторов, провоцирующих онкологию, еще одним. Исследователи пришли к выводу о том, что рак может зародиться изнутри. Причиной развития онкозаболевания может стать перерождение здоровых клеток. Это происходит из-за прикрепления к ДНК кольцевых РНК.
Российский врач-онколог Игорь Самойленко считает, что новое открытие представляет собой революционный прорыв в онкологии. По мнению Самойленко, с открытием нового механизма развития рака появляется возможность для терапии, которая может помочь онкобольным.
«Пока тесты на кольцевые РНК нельзя назвать рутинными, они практически не используются для диагностики. С ними больше работают в исследовательских лабораториях, но со временем они могут быть применены на практике», — резюмировал Самойленко.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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