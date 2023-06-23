Онколог Самойленко рассказал о ценности открытия перерождения здоровых клеток в раковые

Сегодня, 14:44

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Онколог Самойленко рассказал о ценности открытия перерождения здоровых клеток в раковые
Фото из открытых источников

Принято считать, что развитие рака связано с наследственными и внешними факторами. Однако недавнее исследование австралийских ученых пополнило список факторов, провоцирующих онкологию, еще одним. Исследователи пришли к выводу о том, что рак может зародиться изнутри. Причиной развития онкозаболевания может стать перерождение здоровых клеток. Это происходит из-за прикрепления к ДНК кольцевых РНК. 

Российский врач-онколог Игорь Самойленко считает, что новое открытие представляет собой революционный прорыв в онкологии. По мнению Самойленко, с открытием нового механизма развития рака появляется возможность для терапии, которая может помочь онкобольным. 

«Пока тесты на кольцевые РНК нельзя назвать рутинными, они практически не используются для диагностики. С ними больше работают в исследовательских лабораториях, но со временем они могут быть применены на практике», — резюмировал Самойленко.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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