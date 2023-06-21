В Университете Буффало назвали абсурдным поиск преступника по отпечаткам зубов

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Определение преступника по отпечатку зубов — не совсем надежный способ. Так считают исследователи метода криминалистики из университета Буффало.
Авторы исследования упоминают случай Кита Аллена Гарварда, который отбывал наказание на протяжение 33 лет за преступление, которого не совершал. Ключевым аргументом против обвиняемого стал след от укуса на коже жертвы. Как заявил присяжным судебно-медицинский эксперт-стоматолог, зубы Гарварда оставили четкий отпечаток. Это доказательство заставило даже семью обвиняемого усомниться в его невиновности. Однако результаты анализа ДНК доказали, что Гарвард невиновен. Вскоре был установлен настоящий преступник, а Гарварда освободили.
Авторы научной работы упоминают еще 26 аналогичных примеров, когда люди были осуждены на основе отпечатка зубов, а некоторых из них приговорили к смертной казни. Так, в 1994 году Эдди Ли Ховард был приговорен к смертной казни за убийство женщины. Его осудили на основании следов укусов, и он провел за решеткой 26 лет. Ховард был реабилитирован после повторной судебно-медицинской экспертизы следов укусов, опроса свидетелей и анализа ДНК на орудии убийства.
Ученые уверены, что человеческие зубы нельзя назвать уникальными, поэтому их отпечатки могут с ними не совпадать.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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