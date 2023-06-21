ACP: Аспирин способствует развитию анемии у пожилых людей

«ТУРПРОМ»: Тактика отдыхающих по захвату шезлонгов дошла до группового сумасшествия
Житель Британии, отдыхавший в Испании, рассказал в беседе с изданием Sun о новом способе занять место у бассейна. По...Подробнее
Группа экспертов из Университета Монаш выявила опасность аспирина для пожилых людей. Как сообщает портал «Annals of Internal Medicine», было установлено, что препарат, который обычно принимают с целью разжижения крови и предотвращения болезней сердца и инсультов, повышает риск развития анемии на 20%.
Ученые провели анализ исследования ASPREE, в котором участвовали 19 тыс. человек в возрасте 70 лет и старше. Участников исследования разделили на две группы и назначили им ежедневно принимать 100 миллиграммов аспирина или плацебо в течение трех лет. Каждый год у них измеряли уровень гемоглобина и ферритина (железо). Анализ показал, что применение аспирина в низких дозах связано с повышением риска развития анемии на 23,5% и низким уровнем железа в крови у здоровых пожилых людей.
Ученые сделали вывод о том, что низкие дозы аспирина можно принимать для снижения риска инсультов и тромбообразования лишь в некоторых случаях. Полученные результаты свидетельствуют о том, что уровень гемоглобина у пожилых пациентов, принимающих аспирин, должен находиться под контролем.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Житель Британии, отдыхавший в Испании, рассказал в беседе с изданием Sun о новом способе занять место у бассейна. По...Подробнее
Ученые рассказали о том, что Африка начала разделяться на две части. По словам экспертов, уже начался процесс, который...Подробнее
Этим летом курорты Краснодарского края готовы принять до 9 миллионов отдыхающих. Регион ожидает большой прилив...Подробнее
Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин после возвращения главы Главного управления разведки Украины Кирилла...Подробнее
Представители страхового бизнеса назвали самые опасные для здоровья отдыхающих страны. Они сообщили, что сейчас...Подробнее
Несмотря на существенное ежегодное увеличение объемов внутреннего туризма в Российской Федерации, многочисленные...Подробнее
Латвия передаст Украине весь свой парк боевых вертолетов. Сейчас винтокрылые машины проходят подготовку к поставке и...Подробнее
В России снова можно приобретать горящие туры в Турцию, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Сразу...Подробнее
Заснятый на территории Великобритании необычный голубь, которого СМИ сочли за мутанта, относится к породе «дутыш». Об...Подробнее
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с выпускниками высших военных учебных заведений...Подробнее
Комментировать