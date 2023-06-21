ACP: Аспирин способствует развитию анемии у пожилых людей

Группа экспертов из Университета Монаш выявила опасность аспирина для пожилых людей. Как сообщает портал «Annals of Internal Medicine», было установлено, что препарат, который обычно принимают с целью разжижения крови и предотвращения болезней сердца и инсультов, повышает риск развития анемии на 20%.

Ученые провели анализ исследования ASPREE, в котором участвовали 19 тыс. человек в возрасте 70 лет и старше. Участников исследования разделили на две группы и назначили им ежедневно принимать 100 миллиграммов аспирина или плацебо в течение трех лет. Каждый год у них измеряли уровень гемоглобина и ферритина (железо). Анализ показал, что применение аспирина в низких дозах связано с повышением риска развития анемии на 23,5% и низким уровнем железа в крови у здоровых пожилых людей.

Ученые сделали вывод о том, что низкие дозы аспирина можно принимать для снижения риска инсультов и тромбообразования лишь в некоторых случаях. Полученные результаты свидетельствуют о том, что уровень гемоглобина у пожилых пациентов, принимающих аспирин, должен находиться под контролем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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