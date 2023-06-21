Planet Today: В Африке обнаружен гигантский разлом, который угрожает стабильности континента

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Ученые рассказали о том, что Африка начала разделяться на две части.
По словам экспертов, уже начался процесс, который они называют Восточно-африканским разломом. В результате этого процесса на континенте появились долины, объединенные в одну сеть. Разломы-долины в длину около 3,5 тысяч километров. Линии по которым разделяется постепенно Африка, расширяются примерно на 6,35 миллиметра в год, пишет Planet Today.
В Лондонском геологическом обществе рассказали, что сценариев разломов два. Так, по одному из прогнозов от основной части Африки отколется Сомалийская плита. Между ней и основной частью Африки появится море.
Но также могут отколоться Танзания и Мозамбик.
В любом случае раскол Африки не произойдет моментально. Это длительный процесс, который может занять миллионы лет. Но из-за него повышается геологическая активность, поэтому извержения вулканов и землетрясения будут проходить чаще.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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