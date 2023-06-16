Российские ученые нашли объяснение, почему одни люди болеют чаще, чем другие

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В престижном журнале Nature Communications появился материал, который дает новое представление об уникальных защитных свойствах организма.
Недавно международная группа ученых провела исследование, которое показало, что защитные силы организма не зависят от возраста и наиболее развиты у женщин. Ученые считают, что это научное открытие позволяет глубже вникнуть в механизмы иммунитета, получить возможности для укрепления его функций и предотвращения развития различных заболеваний.
В научной работе использовались данные о здоровье более чем 48 тысяч человек, включая африканских пациентов и проституток. Ученые также брали во внимание исследования животных, в том числе и приматов. Исследователи обнаружили, что два типа иммунных клеток — лимфоциты iCD4 и CD8 - поддерживают иммунный баланс в организме. Количество и соотношение этих клеток определяет функционирование иммунной системы. Болезни и старение могут нарушить этот баланс, но обычно он может быть стабильно и быстро восстановлен. У женщин более высокий иммунитет, а у пожилых людей — более высокая сопротивляемость вирусам и инфекциям. Было установлено, что дети более восприимчивы к инфекциям.
Результаты этого исследования имеют важное значение для понимания того, как работает иммунная система. Они могут помочь улучшить диагностику заболевания и позволит людям жить дольше, подчеркивают ученые.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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