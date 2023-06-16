Российские ученые нашли потенциальную основу новых антибиотиков

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Группа ученых из СГУ и УрФУ изучила антибактериальную активность наночастиц аспарагината хитозана, который является производным хитина, являющегося основным элементом экзоскелета членистоногих. По мнению ученых, соединение, которое обладает антимикробным действием широкого спектра, перспективно для синтеза линейки новых лекарственных препаратов, в том числе и антибиотиков.
Ученые считают, что при определенных условиях этот полимер оказывает лекарственное воздействие. Специалисты из Урала и Саратова ранее получили аспарагинат хитозана в результате синтеза хитозана и L-аспарагиновой кислоты. Они изучили биологическую активность наночастиц этого соединения и обнаружили, что они обладают высоким потенциалом в фармакологии и различных биотехнологиях. Было установлено, что наночастицы этого вещества эффективно убивают устойчивые к лекарствам бактерии, такие как золотистый стафилококк и кишечная палочка.
Ученые выяснили, что соединение совместимо с клетками крови и тканей организма. Ко всему, оно стало катализатором для роста клеток соединительной ткани. Специалисты уверены, что аспарагинат хитозана может лечь в основу антибиотиков, которые будут бороться с наиболее стойкими бактериями, вирусами и грибками.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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